Museo della civiltà marinara. La festa per la Liberazione

Con un incontro pubblico in programma martedì 18 giugno, con inizio alle ore 17.45, nella Sala del Museo della Civiltà Marinara delle Marche, in viale Colombo, l’amministrazione comunale e il Circolo dei Sambenedettesi celebreranno l’80esimo anniversario della Liberazione della Città di San Benedetto del Tronto. Tra il 18 e il 19 giugno 1944, infatti, le truppe polacche entrarono in San Benedetto accolte dai cittadini in festa. Quell’episodio sancì la fine dell’occupazione nazifascista e l’inizio della nuova era democratica. Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali, gli interventi di Antonio Bruni, presidente della locale sezione Anpi, di Barbara Foglio della Polska Ludoteka Wojtek, di Giuseppe Merlini dell’archivio storico comunale (che tratterà di ’Immagini e avvenimenti del 18 giugno 1944: la città di San Benedetto tra guerra e libertà’), dello storico Gino Troli (’Il racconto della libertà : scritti e memorie di protagonisti e figure della Liberazione sambenedettese’), della scrittrice Antonella Roncarolo (’San Benedetto ospita il Secondo Corpo d’Armata: i polacchi liberatori e gli aspetti umani di un incontro tra cittadini e soldati’). Coordinerà i lavori Costantino Di Sante dell’Università degli studi del Molise. La cittadinanza è invitata a partecipare.

A completamento delle iniziative organizzate per la ricorrenza, la Biblioteca comunale Lesca ha predisposto due bibliografie da consultare online: una dal catalogo BiblioMarcheSud che consta di 204 libri in lingua polacca di narrativa, saggistica, per bambini e ragazzi donati dall’associazione Ludoteka Italo-Polacca Wojtek (link: bibliomarchesud.it/opac/list/bibliografia-sezione-polacca/421221844625 L’altra da MediaLibraryOnLine (MLOL-Marche) con 19 tra periodici e riviste in lingua polacca da sfogliare gratuitamente per gli iscritti alla piattaforma di prestito digitale. Link: https://marche.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=652971