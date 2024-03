Museo della scultura, partiti i lavori per migliorare la struttura

Sarà la primavera, sarà la vigilia dell’elezioni amministrative, ma a Spinetoli fioriscono i cantieri. A Pagliare al via i lavori di manutenzione straordinaria del piazzale Conad, parallelo alla strada Salaria. L’intervento si è reso necessario perché la pavimentazione con il passare degli anni si era ammalorata e quindi era necessario un intervento urgente. I lavori prevedono una spesa di 100 mila euro. Il piazzale sarà completamente ammodernato e messo in sicurezza. Al via anche gli interventi a Spinetoli capoluogo, dove finalmente sono partiti i lavori di miglioramento strutturale del museo della scultura in via Micelessi. L’intervento prevede anche il risanamento dell’apparato murario, una porzione delle mura castellano del borgo. Gli interventi riguardano principalmente il consolidamento delle fondazioni e delle mura castellane. Il costo complessivo dell’intervento è di 250 mila euro.