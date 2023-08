Un museo delle papere per salvare la Riserva della Sentina di Ascoli: "E saremmo una città green”

Ascoli, 25 agosto 2023 – Le idee ed i progetti che possono arricchire di interesse una città turistica, nascono non solo dai politici di turno, ma soprattutto dai cittadini. Se poi questi sono anche particolarmente generosi, allora va trovato il modo per realizzarle, indistintamente da quale parte arrivano. Ci ha scritto il nostro assiduo lettore, e non è la prima volta che lo fa, Roberto Capocasa, imprenditore, proprietario del gruppo "Recfer" di San Benedetto, segretario nazionale dell’Associazione AdQ (Autodemolitori di Qualità), conosciuto nel mondo dell’antiquariato come "L’uomo delle papere".

Ebbene, Capocasa propone un museo della papera nel casone della Sentina. "Ho letto sul vostro giornale che la Riserva Naturale Regione della Sentina di San Benedetto versa in uno stato di degrado. Io credo di essere il più grande collezionista al mondo di papere, tutti pezzi d’antiquariato. Allora facciamoci un bel museo della papera".

Lo stesso Capocasa fatica a contarle, ma ne ha calcolate circa 35mila, provenienti da ogni parte del mondo e sono di qualsiasi materia: oro, argento, ferro, ceramica, vetro, plastica, leghe particolari e così via.

"Tutta la mia grande collezione la voglio lasciare in eredità ai ragazzi disabili, poi se qualcuno avesse il buon senso di iniziare a pensare al più bel parco botanico nelle aree dove oggi ci sono le coltivazioni, diverremmo una delle città più belle e più green d’Europa – aggiunge Roberto Capocasa – Passeggiando sul lungomare mi capita di osservare spesso la gente che si ferma sul ponte dell’Albula per ammirare e fotografare le papere che arrivano dal mare. Ecco, allora, si potrebbe ipotizzare anche di allevare alcune specie di papere nei laghetti della Riserva Naturale, in modo da farle diventare stanziali e fare da richiamo per quelle che migrano".

Insomma, Roberto Capocasa, da imprenditore, vede qualche metro più avanti e mette a disposizione della città e dei suoi amministratori, idee e materia prima. Il problema, come sempre, è trovare persone capaci di accoglierle e di non farle scappare. Diciamo questo poiché c’è già un Comune confinante, nell’immediato entroterra, che coltiva l’idea di ospitare il "Museo della papera", per il quale ha già un edificio disponibile ed adeguato. Per lo sviluppo della Sentina, però, il Museo della papera lo vediamo come una ciliegina sulla torta. Avremo cervelli per recepire questa ghiotta opportunità? Staremo a vedere.