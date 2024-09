Musica ad alto volume nella notte: "Anche il sindaco si è scusato"

Ascoli, 29 agosto 2024 – Ben vengano le attività che sono in grado di attrarre ospiti, proporre iniziative e rivitalizzare antichi borghi. L’amministrazione comunale di Monteprandone ha lavorato molto e continua a lavorare in tale direzione, tanto che di recente è riuscita a portare l’antico abitato nel club dei Borghi più belli d’Italia. Attenzione, però, a non snaturare l’immagine di un luogo che viene scelto dagli ospiti delle strutture ricettive per la tranquillità, per il riposo, fuori dalla vita frenetica che si genera in estate sulla vicina costa. Vanno benissimo le iniziative, anche quelle ad alta frequentazione, ma poi a una certa ora tutto deve tornare nei ranghi per consentire a turisti e residenti di riposare.

Negli ultimi mesi, purtroppo, nel borgo di Monteprandone serpeggia un certo malcontento tra la gente per la musica di qualche locale che arriva fino alle 3 o 4 del mattino. Residenti costretti a stare con le finestre chiuse, senza aria condizionata, per cercare di dormire. "Il sindaco lo sa e si è anche scusato perché è davvero una brava persona, ma su questo fronte non riesce a venire a capo della situazione – raccontano alcuni residenti –. Abbiamo anche telefonato alla polizia locale ma la cosa assurda è che hanno spento la musica e hanno attaccato il Karaoke con la chitarra davanti al locale". Leggiamo qualche altro passaggio delle chat: "Abbiamo capito che da soli non si arriva da nessuna parte. Quindi, secondo il nostro punto di vista, per risolvere dobbiamo creare un qualcosa di collettivo, provando a unirci creando, ad esempio un ’comitato di quartiere’". Poi ancora: "Noi ieri sera abbiamo visto l’andazzo e ce ne siamo scappati; tuttavia non è servito a molto perché siamo rientrati all’1:30 di notte quando il livello dell’alcol era alle stelle, ancora aprivano bottiglie e urlavano come animali". Così non va.