Musica, arte e gastronomia Ecco gli appuntamenti estivi

Definito il cartellone estivo 2023: l’amministrazione comunale delibera le iniziative culturali e di intrattenimento protagoniste della bella stagione in arrivo: tanto spazio a musica, arte e alle tipicità enogastronomiche da gustare nella suggestiva cornice della riviera. Si parte con la letteratura: l’associazione ‘I Luoghi della Scrittura’ quest’anno propone, oltre al tradizionale appuntamento di ‘Incontri con l’autore’, la serata dei ‘Finalisti del Premio Strega’, il ‘Festival Risacca dei Ricordi’, il ‘Riconoscimento alla Giovane Promessa’, all’editor e il ‘Premio Editor’: il tutto avrà luogo da giugno a settembre per un finanziamento pari a 25mila euro. C’è poi il ‘San Benedetto International Film Festival’, che avrà luogo da 1° al 6 agosto in Palazzina Azzurra, e su cui si investiranno 2.500 euro. Al San Beach Comix (1° e 2 luglio, centro cittadino) invece verranno riconosciuti 6mila euro, al ‘Festival dell’Arte sul Mare’ (dal 3 al 25 giugno al molo sud) 15.500, agli incontri letterari ‘Parliamone!’ (dal 16 giugno al 12 agosto in Palazzina Azzura) 2mila, al ‘Festival Diffuso JazzAp (1° luglio in Sentina) 2mila, a ‘Nel cuore, nell’anima’ (6 e 19 luglio e 8 agosto, piazza Bice Piacentini) 37mila euro, all’‘Incontro nazionale dei teatri invisibili’ (settembre ed ottobre al Concordia) 5mila euro, al ‘Festival Racconti in Musica’ (27 luglio in piazza Bice Piacentini e 7 agosto in Palazzina Azzurra) 13mila, alla ‘Festa Europea della Musica’ (21 giugno in Palazzina Azzurra), ‘El Tango de Buenos Aires’ (25 giugno, Palazzina Azzurra), ‘Kind of Blue in Concerto’ (5 luglio in Palazzina Azzurra) e ‘Note al Tramonto’ (ogni giovedì dal 22 giugno al 31 agosto al molo sud) 8mila euro. Tra gli eventi che riceveranno unicamente il patrocinio comunale, per ora, figurano il ‘Festival internazionale di musica da camera’ (2 settembre al molo sud), ‘Tatto, contatto e amore’ (18 agosto e 1° settembre in Palazzina Azzurra), la ‘Serata azzurra’ (11 agosto in Palazzina Azzurra), la mostra personale di Giorgio Baldoni (dal 1° al 31 agosto alla Torre dei Gualtieri), la mostra ‘Superheroes’ del maestro Marco Lodola (dal 16 al 31 luglio al Paese Alto), la ‘Mostra fotografica collettiva’ (dal 15 al 31 luglio alla Torre dei Gualtieri), ‘Encanto latino’ (28 giugno in Palazzina Azzurra). Diverse anche le manifestazioni commerciali: per ‘Anghiò – Festival del pesce azzurro’ (dal 15 al 18 giugno in piazza Giorgini) sono stati stanziati 5mila euro, per ‘Tra il mare e le stelle’ (15 luglio al molo sud) 15mila, per ‘Fashion mood’ (20 luglio, impianti sportivi) 5mila, per ‘Benedetto brodetto’ (dal 3 al 6 agosto in piazza Giorgini) 10mila. A ricevere il solo patrocinio saranno il ‘Villaggio Coldiretti’ (dal 14 al 16 luglio in centro città) e ‘Aperistreet’ (21 luglio in viale Buozzi).

Giuseppe Di Marco