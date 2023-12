Musica classica a Santa Maria di Ponzano

Per chiudere in bellezza il 2023 l’Amministrazione di Ponzano di Fermo, in collaborazione con ‘Associazione Marche Musica’, ha allestito uno speciale concerto all’interno della rassegna ‘Armonie della Sera’ versione invenrnale. L’iniziativa sotto la guida del direttore artistico Marco Sollini, che ormai da qualche anno, si occupa di promuovere la musica colta in luoghi di valore storico e architettonico delle Marche e d’Italia. L’appuntamento di oggi si terrà alle 21 nella chiesa di Santa Maria a Ponzano di Fermo, ospite della serata Silvia Chiesa con il suo violoncello, che proporrà alcuni brani di Johann Sebastian Bach, Sofia Gubaudulina e Sergej Prokof’ev. Il programma in collaborazione con la Pro loco il 5 gennaio alle 16,30 nel centro storico con la tombolata per ragazzi e il 6 gennaio alle 17 nel centro storico in collaborazione con in ‘Centro Sociale Anziani’ l’arrivo della Befana.

a.c.