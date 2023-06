’Musica, cultura e divertimento’ Svelato il cartellone petritolese

’Musica, cultura e divertimento’ è lo slogan che esprime l’essenza della stagione estiva petritolese, presentata ufficialmente in Comune, martedì pomeriggio, alla presenza del sindaco Luca Pezzani e dei consiglieri comunali. Il ricco cartellone si apre domani sera con lo storico Senior Festival (sul sagrato della chiesa di Santa Anatolia) organizzato dalla ’44 Band’. A seguire, il coinvolgente doppio appuntamento di sabato con l’inaugurazione della rassegna ‘Una boccata d’arte’ (al teatro dell’Iride) e ‘Notte romantica dei Borghi più belli d’Italia’ (al centro storico). Questi i due appuntamenti imminenti che aprono ad eventi che si terranno su tutto il territorio con iniziative mirate al divertimento di bambini ed adulti, incontri culturali, degustazioni in musica, intrattenimento sportivo, sagre e appuntamenti di lettura, fino al 17 settembre, quando la rassegna ‘Un calice di filosofia’ chiuderà la stagione. Una stagione a tutto tondo, che oltre all’organizzazione di nuovi eventi, vede mantenuti e potenziati quelli clou che contraddistinguono la storia popolare e delle tradizioni di Petritoli. Tra questi, la rievocazione storica de ‘La festa de le cove’ (8 e 9 luglio), la Festa della Madonna con ‘Corsa de li carrozzi’ (il 19 e 20 agosto) e sagra del prosecco e spiedo alla trevigiana (dal 13 al 15 agosto). La programmazione della stagione degli eventi estivi, coinvolge sia il centro storico con le sue suggestive location, che le frazioni di Valmir e Moregnano. Dunque, un’estate tutta da vivere, a partire dall’imminente ‘Una Boccata d’arte’ che per quest’anno vede Petritoli testimonial d’evento per la regione Marche e rende omaggio all’artista Margherita Raso, protagonista della mostra al teatro dell’Iride, dal titolo ‘Eight type of whistles’.

Paola Pieragostini