Musica d’autore con Alberto Bertoli Stasera concerto in piazza Garibaldi

Appuntamento con la canzone d’autore, stasera in piazza Garibaldi, dove dalle 21 si terrà il concerto gratuito di Alberto Bertoli, figlio dell’indimenticabile Pierangelo. L’evento rappresenta l’unica data delle Marche del tour di Bertoli ed è organizzato dall’altidonese doc Gianni Amurri ideatore del progetto Alice in collaborazione con il comune e la Polisportiva Altidonese. Il concerto di stasera è il terzo appuntamento della rassegna estiva progetto Alice, avviata con l’ospitalità dell’artista fermana ‘Hu’ nel 2021, seguita da Marco Ferradini lo scorso anno. Bertoli, cantautore dall’anima rock, trae ispirazione dal cantautorato classico per sfociare nel rock d’autore conservando le sue radici. La voce narrante dei suoi brani fa riferimento ai grandi artisti che hanno formato il suo bagaglio culturale fondandosi con la sua anima, fino a donare emozioni purissime da condividere con il pubblico. "La serata della canzone d’autore rientra nel cartellone delle proposte estive con lo scopo di creare aggregazione in musica e raccontare un pezzo di storia sociale che accomuna tutti – commenta il sindaco Giuliana Porrà – ringrazio chiunque si adoperi per offrire una serata che sappia lasciare il segno della condivisione culturale anche per l’estate 2023". "Credo nel potere della comunicazione intesa come confronto e crescita che ha origine nell’arte della musica – aggiunge Amurri – al punto di rendere questa idea una proposta concreta per la comunità. Ringrazio gli sponsor, il comune e la Polisportiva, per averne permesso la realizzazione". Dunque, piazza Garibaldi alle 21, con il concerto di Alberto Bertoli, che sarà aperto dall’artista locale Emanuela Reviezzo.

Paola Pieragostini