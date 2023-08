Musica e gastronomia Continua la festa a Cupra

Gastronomia, sport, mercatini e note d’estate con il concerto dal vivo del cantautore Mimmo Locasciulli, ma anche con il secondo appuntamento del Cupra Musica Festival a illuminare la programmazione da oggi a giovedì 10 agosto. Andiamo in testacoda per presentare la serata di giovedì 10 quando Locasciulli sarà al Parco Archeologico per il terzo appuntamento del CU.P.R.A Dentro e Fuori le Mura. L’artista abruzzese si esibirà, voce e pianoforte, con un repertorio intimistico e romantico ripercorrendo 30 anni di carriera e grandi collaborazioni tra cui quelle con Francesco De Gregori ed Enrico Ruggeri in 2 ore di show. Ingresso gratuito e prime note dalle 21.30.

Sarà invece il percussionista Gioele Balestrini il protagonista del concerto all’alba, alle 5.45 di domenica prossima, all’Anfiteatro Martelli. Si tratta del secondo dei sette eventi del Cupra Musica Festival. Musica che accompagnerà anche la tre giorni, da oggi a domenica, della Festa del Pesce Azzurro, alla Pineta Martiri delle Foibe sul lungomare Romita, organizzato dalla Cuprense in collaborazione con Il Comune e la Proloco. Ancora musica martedì 8 in piazza Possenti con la Minus Band e quella latina da ballare del giovedì in piazza Possenti con scuola di ballo New Planet Dance 2000.