Musica e rumore. In arrivo il regolamento

Limiti nei livelli fonometrici e negli orari per la musica nei locali, pausa pomeridiana per i cantieri. Sarebbero queste le fondamenta del futuro regolamento acustico cittadino, un dispositivo che uffici e amministrazione comunale stanno elaborando e che dovrebbero redigere entro la fine dell’anno. In attesa di specifiche misure governative per quel che riguarda l’occupazione di suolo pubblico, Viale De Gasperi è andata avanti con la questione dell’intrattenimento musicale e dei rumori prodotti da specifiche attività. Per bar e locali (ma non per le discoteche) dovrebbe entrare in vigore la soglia massima di 70 decibel fino a mezzanotte e mezza nei giorni feriali e fino all’una e mezza nei festivi.

Invece per quanto riguarda i cantieri, e dunque i rumori prodotti dai lavori e dai macchinari in funzione, dovrebbe essere prevista una pausa dalle 13 alle 15 per evitare rumori fastidiosi nelle prime ore del pomeriggio.

Quanto tempo sarà ancora necessario per stendere la versione definitiva del dispositivo? Terminato l’esame in maggioranza, la bozza verrà condivisa con le associazioni di categoria, che avranno la possibilità di presentare proposte di modifica, dopodiché si passerà in commissione e infine in consiglio per l’approvazione finale. Il regolamento sui dehors, invece, verrà ratificato l’anno prossimo.

g.d.m.