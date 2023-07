Musica in spiaggia al Bababoom Un festival da 15mila presenze

È il festival delle sorprese, il Bababoom, la festa della natura e della musica, del mare e del cielo azzurro. Un festival che nella sua decima edizione riesce a battere ogni record e a portare a Marina Palmense il pubblico delle grandi occasioni. Almeno 15 mila le persone che sono passate di qui, che hanno vissuto la spiaggia o i tantissimi eventi, un movimento del tutto pacifico e carico di emozioni e di amicizia. C’è grande soddisfazione nelle parole di Andrea Borraccini che dieci anni fa ha dato vita al Bababoom festival e oggi raccoglie i frutti di una sfida coraggiosa e appassionata.

"Sono stati giorni unici – racconta – non è mancato nemmeno uno degli artisti annunciati e tutti si sono detti felici e grati di aver fatto parte di un festival reggae tanto importante. Siamo molto felici, abbiamo avuto davvero dei miti assoluti, a partire da Andrew Tosh, che si è concesso con grande generosità, fino a Alborisie e tutti gli altri. La nostra più grande soddisfazione è stata quella di dare loro un grande pubblico e tanta sana partecipazione". Anche il sindaco Paolo Calcinaro è passato di qui per congratularsi con gli organizzatori, sono stati cinque giorni sereni e senza nessun problema, solo con tanta voglia di vivere la natura bella di Marina Palmense, una costa che oggi vede davvero un movimento turistico importante. Il sindaco ha parlato di un festival di portata nazionale, in grado di riempire una settimana intera dell’estate fermana, il ringraziamento è andato anche ai residenti e a tutti i turisti e i visitatori che hanno creato movimento e partecipazione. Grande anche lo spiegamento di forze da parte dell’Asite per sistemare il lungomare, oggi attrezzato, con la pista ciclabile e diversi servizi.

La stessa associazione che organizza il Bababoom è sempre impegnata a tenere pulita l’area del festival e il parcheggio, anche al di fuori del periodo della manifestazione. Ci sono stati momenti di riflessione e di gioco e poi i grandi concerti, con i Mellow Mood, i Krikka Reggae, apprezzatissimi da Pesaro i musicisti della Vagabend, per la giornata dedicata all’inclusione. C’è un popolo che balla e si diverte, dentro una filosofia di vita che è fatta di condivisione, di incontro, di conoscenza, senza barriere, aspettando l’edizione 2024 del Bababoom festival, sempre a Marina Palmense.