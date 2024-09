’Musica maestro’ domani a Colli

La musica da ballo sarà protagonista domani sera, dalle 21, al Parco della Pace di Colli del Tronto. Si tratta di ‘Musica Maestro - Il Gran Galà’, l’evento ideato dal cantautore e musicista ascolano Stefano Tisi. "E’ un desiderio che ho da quasi due anni – racconta l’artista –, quello di unire tante orchestre del centro Italia in un unico spettacolo e offrire una serata unica per gli amanti del ballo". L’ingresso sarà gratuito. Oltre a dedicarsi al cabaret e alla musica popolare, l’ascolano Stefano Tisi, titolare dell’omonima attività di produzione di artistica che opera in tutta Italia, nasce artisticamente come organettista e fisarmonicista e col passare degli anni ha acquisito molta esperienza nel settore della musica da ballo: frequenta da oltre vent’anni il mondo televisivo e discografico dedicato alle orchestre. Un appuntamento da non perdere, quello di domani, all’insegna della buona musica, dell’ironia e soprattutto del ballo. Alla serata prenderanno parte alcune tra le orchestre più importanti di tutto il centro Italia.