Musica organistica con il maestro Lorenzo Gamboni

Dopo due anni i concerti d’organo organizzati della ‘Rassegna organistica della Marca Fermana’ ritornano nella città montana di Amandola. Organizzato con il sostegno dell’amministrazione e la collaborazione della parrocchia, il momento musicale si terrà domani alle 21.30 in occasione della ricorrenza di Ognissanti, un momento di grande importanza visto che tornerà a suonare lo storico organo di Nicola Morettini costruito nel 1898 e custodito nel santuario del Beato Antonio di Amandola con alla tastiera il maestro urbinate Lorenzo Gamboni.

Diplomato al Conservatorio ‘Rossini’ di Pesaro, Gamboni è organista della cattedrale di Sant’Angelo in Vado, e collabora con i cori della cattedrale di Urbino e della cattedrale di Urbania, dopo aver diretto varie formazioni corali fra le quali il gruppo della Cappella musicale del Santissimo Sacramento di Urbino. Ad Amandola eseguirà musiche soprattutto di autori marchigiani fra cui spiccano: Vecchiotti, Morandi, Rossini, Frescobaldi e Zipoli. Un appuntamento di grande fascino, imperdibile per gli appassionati della musica d’organo, sia per i brani che saranno interpretati, ma soprattutto perché non capita spesso di ascoltare il suono di un organo antico e della magia che solo un grande interprete può regalare agli ascoltatori. Manifestazione a ingresso libero.