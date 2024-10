Musica al pronto soccorso, dopo ore di attesa diventa solo rumore

Ascoli Piceno, 17 ottobre 2024 – Lunghe attese, lavoratori encomiabili o stressati a tal punto da essere poco cortesi, persone che perdono la pazienza o che invece aspettano il proprio turno tra rassegnazione e buona educazione. Questo è quello che si vede al pronto soccorso nella settimana in cui è stata messa la musica. Un sottofondo che dovrebbe calmare e che invece potrebbe addirittura innervosire quando sei seduto da 8-9 ore in sala d’attesa o parcheggiato tra i barellati. Nelle vesti di accompagnatore, e quindi senza dolori fisici, si ha tutto il tempo per vedere cosa succede nelle stanze più sotto pressione dell’ospedale Mazzoni.

La sensazione è di avere a che fare con persone sott’acqua, in affanno, che cercano di fare il meglio nelle condizioni in cui sono. Ma poi c’è chi ti guarda con sufficienza, forse perché abituato a vedere troppe persone con infortuni lievi, o semplicemente perché i problemi personali non ti abbandonano quando sei al lavoro. Succede ovunque, in qualsiasi mestiere trovi gente disponibile o meno, ma qui fa più effetto. Le differenze di comportamento pesano il doppio.

«Il personale è stremato e va a lavorare solo esclusivamente per la pagnotta ormai, non ci sono più chance o obiettivi. Non vedi l’ora di tornare a casa – ci racconta una persona occupata in un altro reparto –. Una volta lavoravi col sorriso, uscivi con la consapevolezza di aver fatto bene il tuo lavoro. Non è più così». Forse queste parole estremizzano troppo la situazione, perché poi girando per l’ospedale riesci a incrociare lo sguardo con chi ci crede ancora. Li riconosci, hanno una missione da portare avanti. E non è cosa da poco.

Poi però tocca fare i conti con la dura realtà fatta di fondi a singhiozzo e situazioni al limite. Non possono essere un caso i durissimi scontri tra sigle sindacali e direzione. C’è sempre stata acredine, come è normale che sia tra le parti, ma la violenza dei comunicati stampa che ci arrivano ha raggiunto livelli mai toccati prima. C’è un prima e un dopo il Covid anche qui, probabilmente.

La pandemia ha mostrato i limiti del nostro sistema sanitario, mettendo in luce le risorse che mancano. Abbiamo messo su un piedistallo medici, infermieri e operatori sanitari, i nostri eroi. Poi però li abbiamo fatti precipitare. Turni massacranti, condizioni di lavoro precarie, la continua sensazione di non essere valorizzati. La lezione non sembra essere servita, perché la sanità è ridotta come prima, se non peggio.

Intanto gli altoparlanti continuano a mandare musica anni ’80 o ’90, ci sono anche sottofondi più soft, specie in piena notte. Due genitori che accompagnano il proprio figlio che avrà 8, 9 anni non sembrano però ascoltarla. Di facce rilassate se ne vedono poche. Una donna in lacrime bussa ripetutamente alla porta del triage dopo aver accompagnato una persona cara in gravi condizioni. Un cartello avvisa delle conseguenze penali in caso di aggressioni al personale. Si teme anche questo, perché la cronaca lo ha raccontato troppo spesso ultimamente. Come se la colpa fosse di chi ci lavora.

La musica va ancora, ma non c’è spazio per l’udito in quei momenti, si usa la vista per controllare freneticamente il monitor con i vari codici in attesa e già all’interno per capire quando sarà il proprio turno. Tuttalpiù si ascolta il cuore, per provare a calmare i battiti. E allora quel sottofondo che arriva sembra soltanto rumore.