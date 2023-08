Musica, sport e shopping Grande festa a Monticelli Va in scena la notte bianca

Dalla musica allo sport con il coinvolgimento delle attività commerciali, la notte bianca di Monticelli in programma sabato, dalle 20.45, sarà una grande festa del quartiere più popoloso di Ascoli. Organizzata dal Comune con il coordinamento di Ida Capriotti, la serata vedrà la partecipazione di molti ospiti, a cominciare dal gruppo musicale dei Dik Dik che si esibirà a mezzanotte in Largo Martiri delle Foibe. Sottolinea come questa edizione della notte bianca a Monticelli sia stata concepita per coinvolgere diverse fasce di età e più zone, il sindaco Marco Fioravanti, ricordando come anche quest’anno, nell’occasione, verranno presentate tutte le squadre e lo staff tecnico del Monticelli calcio (alle 20.45). Il programma della kermesse in Largo Martiri delle Foibe prevede: dopo il momento dedicato al Monticelli calcio, alle 21.30, il live della band musicale ‘I Pupazzi’, il concorso di bellezza nazionale ‘Miss bella d’Italia’ (selezione regionale Marche), ‘Spirito latino show’, ovvero le esibizioni delle migliori coppie dell’Accademia Spirito Latino diretta da Tommaso Clementi e Valentina Sopranzi, e dimostrazione delle discipline di sport di combattimento Asd Kickboxing Ascoli con Remo Nepi, cintura nera III dan e responsabile delle Marche per la federazione fight 1. Alle 23.30 sarà poi la volta dello spettacolo ‘Il meglio del peggio di Stefano Tisi… tour 2023’. In via delle Primule, invece, alle 21.30 sarà di scena la musica pop e rock del gruppo ‘Likra’, mentre in via dei Platani: alle 21.30 sarà la volta della migliore musica degli anni ‘60, ‘70 e ‘80 con ‘Tonino musica e magia’, balli di gruppo con Mary Mandozzi, esibizione della scuola di ballo country ‘Wild Angels’, e del quartetto piano e voci formato da Giuseppina Gazzella, Daniela Poli, Matteo Falone, Niki Romagnoli e con la partecipazione di Eddy Giunchi. E ancora, sempre in via dei Platani ci sarà l’esibizione di danza sportiva a cura del Center Dance World con Palma D’Oro, Universo, Shine light e Cesar Dance Studio, e di danza con alcune scuole cittadine. Tra le partecipazioni alla notte bianca, quella dell’Uteap, del circolo ricreativo di Monticelli e dell’Avis comunale, mentre per tutta la durata della notte bianca ci saranno giochi e animazioni per i bambini, stand con cibo di strada e di espositori di artigianato etnico e locale, oltre che di prodotti tipici. Naturalmente tutte le attività commerciali del quartiere rimarranno aperte fino a tarda sera con sconti e promozioni.

Lorenza Cappelli