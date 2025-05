Musica, teatro e anche letteratura. Monteprandone, ecco il programma

‘Vivere il mare a una certa distanza’ può essere lo slogan con cui il comune di Monteprandone si accinge a mettere in campo decine e decine di eventi raccolti nel cartellone dell’estate 2025 ‘Borgo a colori – Borgo più bello d’Italia’. Un calendario che inizia il primo giugno e termina il 21 settembre. In mezzo una sfilza di appuntamenti culturali, eno-gastronomici, musicali, teatrali, sportivi proposti dal Comune e da ben 32 Associazioni locali e non solo. Il sindaco Sergio Loggi ha parlato di grande sinergia e condivisione con il territorio, il Bim Tronto, la BCC del Piceno e tante attività produttive. "Una lunga stagione con tantissimi eventi segno di una comunità viva – ha affermato il presidente del Bim Tronto, Luigi Condisciani – in cui cittadini e associazioni si trasformano in braccio operativo del Comune. Lavoriamo in sinergia con le 33 amministrazioni in rete che fanno parte del distretto turistico. Abbiamo anche contratti con televisioni straniere che promuoveranno il nostro territorio". Presente anche Romano Speca, vice presidente della Banca Picena, che ha evidenziato il ruolo dell’Istituto di credito nel finanziare, insieme a tante realtà economiche del territorio, il programma delle manifestazioni estive di Monteprandone. "La nostra Banca si estende a cavallo di due regioni e sono comprensibili le richieste di contributi che riceviamo – ha affermato Speca – Nel solo anno 2024 abbiamo contribuito con 23 mila euro nel solo comune di Monteprandone: ci teniamo a premiarlo per la grande sinergia che mette in campo tra attività economiche, sociali e culturali". L’assessore Roberta Iozzi ha presentato il lunghissimo elenco di eventi evidenziando l’energia che mette in campo la città e il continuo rinnovamento al passo con i tempi. Ha parlato di rispetto per gli ospiti da coccolare e da non spennare. Il presidente del consiglio comunale Marco Ciabattoni ha presentato gli eventi sportivi che vanno dalla festa per la Pallamano alle camminate, alle lezioni di tennis, alla ginnastica dolce, allo yoga, i saggi di danza e di pattinaggio. Tra gli eventi culturali il Festival nazionale della letteratura ‘Noir Piceno’ a cura di Alchimie d’arte con 7 appuntamenti ed i due eventi a cura di ‘I Luoghi della scrittura’ con il presidente Mimmo Minuto che nell’ambito della rassegna Piceno d’autore porterà Gianrico Carofiglio l’8 luglio e Vito Mancuso il 27 luglio.

Marcello Iezzi