Musici e sbandieratori ok. Bene i sestieri ascolani

Un campionato da incorniciare, quello disputato nel weekend dai sestieri ascolani in occasione della Tenzone Aurea, il massimo torneo nazionale per sbandieratori e musici. I tre gruppi ‘padroni di casa’, infatti, hanno concluso tutti nelle prime dieci posizioni della classifica generale, sul totale dei ventuno ‘team’ partecipanti e provenienti da tutta Italia. Anzi, gli ascolani si sono tolti anche lo sfizio di salire due volte sul podio: sabato sera con i musici di Porta Solestà, campioni d’Italia per la decima volta consecutiva, e domenica con la piccola squadra di Porta Romana (composta da Mattia Massetti, Fabrizio Ercoli, Robert Alexa, Samuel Spinelli, Giorgio Viceconte e Gianluca Saienni) che invece ha ottenuto l’argento nella specialità. In generale, Porta Solestà ha chiuso la Tenzone Aurea 2024 al quarto posto della classifica di combinata, Porta Maggiore al sesto e Porta Romana al nono. Borgo San Luca si è laureato campione d’Italia, davanti al Palio di Ferrara e ai vincitori uscenti di Città Murata. Quattro gruppi, invece, sono retrocessi nella Tenzone Argentea: San Lazzaro, Borgo Veneto, Rione Lama e San Panfilo. Tra gli altri risultati, spiccano il quinto posto di Porta Maggiore nella coppia, con Luca Sansoni e Stefano Sermarini, e il settimo nella medesima specialità per Edoardo Pavoni e Giorgio Bracci di Porta Solestà. Gialloblù, poi, che si sono piazzati quinti nella piccola squadra. Da ricordare, poi, nelle gare del sabato, il quarto posto della grande squadra di Porta Solestà, così come il sesto per la grande di Porta Maggiore. Neroverdi che possono vantare anche una settima posizione tra i musici e un decimo posto nel singolo con Stefano Sermarini. "Il ricordo di questi giorni rimarrà per sempre nei nostri cuori – commenta Massimo Massetti, presidente del consiglio degli anziani della Quintana e vicepresidente Fisb . Una vera e propria invasione di suoni, colori e tanti tantissimi amici provenienti da tutta Italia. E’ stata un’esperienza unica, grazie a tutti".

Matteo Porfiri