Muzi al sociale, Sanguigni ai lavori pubblici: prevedrebbe questo la riforma in giunta del sindaco Spazzafumo all’indomani dell’ingresso di Forza Italia in maggioranza. Riforma che produrrà l’assegnazione di un assessorato agli azzurri e un necessario rimpasto delle deleghe: per le prossime ore, in tal senso, è attesa l’emanazione dell’apposito decreto sindacale. Problemi finiti e crisi conclusa? Neanche per idea. Il fatto è che finora i conti sono stati fatti senza l’oste, che in questo caso è il Centro civico popolare. Per ieri sera era prevista una riunione dei cattolici, che a breve dovrebbero far sapere se intendono continuare a sostenere l’amministrazione Spazzafumo oppure no. L’arrivo dei forzisti e l’addio di Viva San Benedetto infatti hanno provocato turbolenze in maggioranza, e da tempo si dice che i centristi vogliano dar fuoco alle polveri. Va ricordato che Forza Italia ha dichiarato di voler entrare "da protagonista", come ha scritto Valerio Pignotti. Tradotto: si tenterà d ridimensionare il peso del Centro civico e questo, ovviamente, cambia tutto. Va anche detto che le novità in maggioranza hanno causato un cambiamento non indifferente: l’ingresso di un partito nella coalizione dopo quasi quattro anni di governo civico. A tal proposito va chiarito, infatti, che Viva San Benedetto non è più riconducibile ai renziani. Adesso ci sono altre carte in tavola e già nella riunione di maggioranza della settimana scorsa il dibattito è stato dirottato sul bilancio. Sì, perché c’è da destinare l’ultima tranche libera da 700mila euro: con tutta probabilità 250mila andranno a progettazioni di opere pubbliche e il resto al cartellone invernale. Tornando agli ultimi cambiamenti politici, continuano gli attacchi del centrosinistra: per Giorgio Mancini (Sinistra Italiana) la novità "stupisce perché con questa mossa Forza Italia spacca il centrodestra e non si capisce quale utilità ne possa trarre". Per l’alleanza l’unico a trarre vantaggio politico da questa mossa è proprio Spazzafumo, che in questo modo ha finalmente stretto rapporti ufficiali con un partito. Cosa che tornerà utile alle prossime amministrative. "L’altro dato politico – aggiunge Paolo Canducci - è la conferma dell’inesistenza del centrodestra sambenedettese, ormai da anni alle prese con una crisi di identità, che la sconfitta alle ultime comunali ha fatto definitivamente implodere. L’alleanza è solo di facciata, le varie anime del centrodestra si guardano in cagnesco e anche la composizione delle liste per le regionali ha plasticamente mostrato questa profonda spaccatura".

Giuseppe Di Marco