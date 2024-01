Naima, ballerina di successo

La giovanissima ballerina ripana Naima Ficcandenti approda nella prestigiosa scuola portoghese di Leira, diretta da Annarella Sanchez. Davvero una bella notizia per il movimento coreografico marchigiano. Naima, classe 2010 è riuscita a far valere il suo innato talento nella selezione italiana, svoltasi nelle scorse settimane a Verona. Avrà occasione di poter competere e farsi valere nelle maggiori kermesse coreografiche mondiali, con l’auspicio che possa approdare anche alla prestigiosa American Grand Prix, con sede a New York. Grande soddisfazione da parte della sua famiglia, mamma Ildiko e papà Piero sempre vicini e prodighi di consigli, nonché della maestra Cristina Orsini della DanzarteCrisAcademy di Grottammare, grazie alla quale Naima si è avvicinata alla magia della danza. L’associazione Artistic Picenum, che in più occasione l’ha tenuta a battesimo, esprime le più sentite felicitazioni per il traguardo raggiunto da Naima fino ad oggi.