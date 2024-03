Nardini inaugura la sede elettorale

Oggi alle 17 aprirà la sede elettorale del candidato sindaco ad Ascoli Emidio Nardini in corso Trento e Trieste. "Insieme alle forze politiche e civiche che lo sostengono – si legge in una nota –, presenterà la nostra visione e lancerà un contest di idee sul futuro della città, aperto a tutti. Questo segna l’inizio concreto della campagna elettorale, un momento importante carico di significato. Nei prossimi mesi, la sede sarà anche un luogo aperto e di incontro, simbolo dei valori di condivisione e inclusione della nostra coalizione. Offriremo servizi ai cittadini e ci confronteremo con loro per costruire un’alternativa all’attuale amministrazione. Invitiamo tutti coloro che desiderano un cambiamento a non arrendersi e a partecipare attivamente. È il momento di diventare protagonisti del nostro futuro".