Nardini lancia la volata: "C’è bisogno di tutti, ribaltiamo il concetto dell’uomo solo al comando"

Il candidato sindaco di centrosinistra Emidio Nardini si prepara ufficialmente alla partita legata alle prossime amministrative. Ieri pomeriggio, dopo aver accolto attorno all’ora di pranzo il ministro Speranza, è stato inaugurato la sede elettorale che accompagnerà la tornata elettorale del nome scelto dalle forze di opposizione per costituire un’alternativa all’attuale amministrazione cittadina di centrodestra. Al taglio del nastro hanno preso parte tutti i rappresentanti delle forze politiche locali che appoggeranno la coalizione di centrosinistra.

"Siamo riusciti ad allestire questa sede grazie all’importante lavoro di tanti – sostiene Nardini –. Vogliamo proporvi questo importante progetto per la città che condivideremo insieme. Da qui partiamo per una campagna elettorale che sia allegra e partecipata. Perché il claim ‘A come’. Innanzitutto perché la lettera A è già un punto. Un punto a capo per ripartiamo insieme e toglierci da questa situazione che conoscete tutti e sta riguardando Ascoli. Abbiamo l’esigenza di avere voci, idee, lavoro per tutti. Io posso starci solo se rappresentavo un qualcosa che riguardasse il noi. Non volevo assolutamente il concetto di un uomo solo al comando. Abbiamo un’idea chiara di partecipazione. C’è bisogno e necessità del contributo di tutti gli ascolani perché la città è e deve restare di tutti. Noi siamo parte di una comunità. Tanti singoli che possono fare grandi cose solo se però abbiamo la passione di stare insieme. Non avremo un programma scritto, ma abbracceremo idee e progetti per la città di cui parleremo nel corso degli eventi allestiti e che inizieranno a partire da aprile".

Se nel corso del mandato Fioravanti abbiamo visto l’attuale sindaco settimanalmente impegnato in una serie di incontri rivolti a raccogliere le doglianze dei cittadini davanti ad un caffè nei vari bar della città, Nardini invece proporrà un ammazzacaffè per incontrare gli elettori, raccogliere e condividere progetti e visioni. "In tutto questo è imprescindibile non affrontare il discorso legato al tema del lavoro – prosegue –. Come pensiamo di far restare gli ascolani in città se non hanno la possibilità di guadagnarsi lo stretto necessario per vivere. Dobbiamo trovare occasioni che partono dalla nostra tradizione. La valle del Tronto era ‘l’orto del centro Italia’. Credo che abbiamo bisogno di una natura bio che sfrutti le nostre qualità. Qui va costruita una filiera, una ricerca e un’agricoltura che faccia bene al contadino, al cittadino e che allo stesso tempo crea posti di lavoro. Possiamo costruire opportunità anche dalle nostre criticità. Altro tema quello della cultura, però non intesa soltanto in qualche evento spot. Questo non è di certo fare cultura. Abbiamo avuto mostre visitate da qualche decina di persone nulla più. Manca una continua ricerca culturale sul campo. I giovani possono avvicinarsi a questo. Non possiamo finire a parlare solo di curva sud o di sestieri che costituiscono bacini di voti per i politicanti. Ci vogliono rivendicazioni giuste come l’ospedale che è pubblico e deve restare tale. Apriremo a breve un tavolo che riguarderà proprio la sanità e soprattutto le liste d’attesa. Un sindaco deve farsi carico anche della salute dei propri cittadini".

mas.mar.