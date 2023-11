Nasce il ’Club dei Colli Ripani’ . Sabato alle 17 c’è l’inaugurazione

Si chiama ’Club dei Colli Ripani’ ed è una enoteca e Wine bar che sorge in piazza Matteotti a Ripatransone, dove la Cantina dei Colli Ripani ha affittato e ristrutturato i locali per accogliere l’iniziativa. Si tratta di una nuova attività destinata alla promozione dei prodotti tipici locali accompagnati da buoni vini ed aperitivi a base di vino. Il progetto, infatti, prevede la vendita e il servizio dei vini unitamente alla degustazione dei prodotti delle aziende agricole collegate alla Cantina dei Colli Ripani. L’inaugurazione dell’attività, destinata anche ad accogliere e attrarre persone nel centro storico di Ripatransone, in tutte le stagioni dell’anno, con una nuova proposta destinata a promuovere il territorio, avverrà sabato alle 17. Il Club dei Colli Ripani, come precisa il presidente della società cooperativa, Giovanni Traini, sarà un’attività destinata anche all’accoglienza dei turisti che nel periodo estivo saliranno sul Balcone del Piceno.