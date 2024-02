Nasce il comitato ’Tocca a te’

Si infiamma la campagna elettorale anche a Comunanza, in vista della tornata amministrativa di giugno. Negli ultimi giorni, infatti, è stato fondato un movimento civico spontaneo, denominato ‘Comunanza tocca a te’, che presto si trasformerà in una lista elettorale. Al primo incontro hanno partecipato circa quaranta persone di diverse età, esperienza lavorativa e settori socio-economici: tra questi, anche cinque ex amministratori. Durante la riunione è stato presentato il manifesto valoriale della nuova realtà, con l’obiettivo di proporre una visione di paese per i prossimi decenni. "Il documento - riferiscono gli organizzatori - rappresenterà il punto di partenza per dei gruppi di lavoro tematici aperti a tutti i cittadini che andranno a definire le linee guida del programma elettorale, la cui presentazione è prevista entro il mese di aprile. Il progetto, nato in maniera spontanea, si pone come obiettivo quello di proporre soluzioni rispetto ai grandi temi tipici dei centri dell’entroterra italiano, tra tutti il progressivo spopolamento e la mancanza di attrattività. Un percorso che vede ‘Comunanza tocca a te’ come contenitore di proposte per una ripartenza, che possa contribuire attivamente a riportare il dibattito democratico all’interno del palazzo comunale e far tornare i cittadini a seguire la politica locale e stimolarli a dare il proprio contributo per il bene comune". La discussione, nel primo incontro, ha toccato alcuni problemi del paese, partendo dal calo demografico e la crisi del settore commercio. Si è parlato anche di lavoro, fiscalità ed investimenti strategici.

Matteo Porfiri