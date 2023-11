Nasce il parco della gentilezza per educare bambini e ragazzi

Il Parco I Maggio, in zona Ischia di Grottammare, è stato eletto Parco cittadino della Gentilezza. A testimoniarlo, c’è un albero di ciliegio messo a dimora lunedì pomeriggio, in occasione della Giornata mondiale della Gentilezza. L’iniziativa promossa dall’Azienda Sanitaria Locale (Ast) in tutti i Comuni del territorio, era stata accolta dall’Amministrazione comunale con l’intenzione di condividere con la cittadinanza il messaggio della ricorrenza e per lanciare alla comunità scolastica l’occasione per rendersene parte attiva. Sempre lunedì, infatti, la dirigenza scolastica dell’IC Leopardi è stata invitata a promuovere tra i propri studenti la formulazione di 19 frasi gentili per realizzare la Scalinata della Gentilezza. Il progetto servirà a completare la ristrutturazione della facciata dell’immobile in via Firenze, adeguato da quest’anno a sede scolastica. Le frasi saranno riprodotte su pannelli colorati con le tinte della pace e verranno posizionate sull’alzata della scalinata. Le proposte dovranno pervenire entro l’11 dicembre.

"Volevamo che la Giornata mondiale della Gentilezza 2023 lasciasse un segno concreto nella nostra città – spiega il sindaco Alessandro Rocchi – e per questo motivo, oltre ad accogliere l’iniziativa della Ast di dedicare allo scopo un’area verde comunale, piantandovi un albero di ciliegio, abbiamo aperto questo progetto all’Ic Leopardi, approfittando dei lavori di adeguamento a sede scolastica dell’edificio di via Firenze". Sempre nell’ambito di iniziative attente alle fasce più giovani della comunità, il Comune ha accolto la proposta del Consiglio Nazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza di illuminare di azzurro le sedi istituzionali nella giornata del 20 novembre. L’iniziativa è promossa anche da Anci e Unicef Italia.

Ma. Ie.