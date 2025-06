Nasce il polo formativo Aips:: "Un riferimento in montagna"

Si è tenuta ieri mattina, presso la Bottega del Terzo Settore, la riunione costitutiva del Polo Formativo dell’A.i.p.s.-O.d.v. (Associazione Italiana Pattugliatori di Sci – Organizzazione di Volontariato). L’incontro ha rappresentato un momento cruciale per l’associazione, fondata a Modena durante la fiera Skipass, che ha come obiettivo il riconoscimento normativo della figura del pattugliatore di pista da sci – professionista oggi ancora privo di una regolamentazione nazionale, ma fondamentale per garantire la sicurezza delle piste invernali italiane.

Nel corso della riunione sono stati definiti gli obiettivi strategici e le linee guida del nuovo Polo Formativo, che si occuperà di uniformare la preparazione del personale attivo nel soccorso alpino e nella gestione della sicurezza in pista, tenendo conto delle specificità territoriali sia alpine che appenniniche. Con la nascita del Polo, l’A.i.p.s. compie un passo decisivo nella costruzione di un sistema formativo condiviso, qualificante e orientato alla prevenzione, alla professionalizzazione e alla valorizzazione della figura del pattugliatore.

"Ascoli Piceno si conferma punto di riferimento nazionale per la formazione e la sicurezza in montagna – commenta il sindaco Fioravanti – La nascita del Polo Formativo dell’A.i.p.s. è un segnale importante: i pattugliatori di sci svolgono un ruolo essenziale nella tutela di chi frequenta le piste. Siamo orgogliosi che la nostra città ospiti questa iniziativa, che unisce professionalità, volontariato e passione per la montagna".