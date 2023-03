Nasce il premio cittadino Piero Alberto Capotosti

Quando il ricordo si fonde allo sviluppo del sistema culturale: è in sala consiliare che ieri mattina il sindaco Antonio Spazzafumo, alla presenza del professor Gerardo Villanacci, del rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori e dell’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli ha annunciato l’imminente istituzione del Premio ‘Piero Alberto Capotosti’. La riviera, che ha dato i natali al fu presidente della Corte costituzionale e vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, scomparso nel 2014, si appresta ad onorarlo con una manifestazione ufficiale, i cui dettagli verranno svelati nel corso del convegno intitolato ‘L’attualità del pensiero di Piero Alberto Capotosti’, che si terrà venerdì 31 marzo dalle 15.30 in sala consiliare. Fra gli ospiti d’eccezione compaiono anche l’ex guardasigilli Paola Severino nonché Luigi Salvato, procuratore generale della Corte di cassazione, il presidente dell’ordine degli avvocati di Ascoli Piceno Paolo Travaglini, la professoressa Angela Del Vecchio Capotosti oltre che ovviamente il professor Gregori e il professor Villanacci. Tanta la commozione durante l’illustrazione preliminare del progetto. "Per ricordare la figura di Capotosti, già Premio ‘Truentum’ 1998, abbiamo deciso di sviluppare questi due eventi in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche – ha detto Spazzafumo –. Un premio alle tesi di laurea dedicato a questa figura, la cui qualità è stata apprezzata ben oltre il mondo accademico, era necessario". Il premio, nello specifico, prevede l’assegnazione di borse di studio dedicate a giovani laureati in alcuni corsi di laurea triennale della Politecnica e in alcuni cicli di magistrale di qualsiasi ateneo. "La città ha mostrato un’attenzione particolare per questo suo illustre cittadino – ha aggiungo il professor Villanacci –. Di queste iniziative abbiamo parlato a lungo, anche con l’apporto dell’assessore Gabrielli, che si è particolarmente prodigato in tal senso. Con tale iniziativa, peraltro, San Benedetto può fregiarsi dell’alto patronato del Presidente della Repubblica: vi assicuro che ricevere l’accoglimento ‘sine die’ dal Quirinale è avvenimento assai raro". Particolarmente sentito anche l’intervento del professor Gregori, che ha sottolineato come a San Benedetto ci sia bisogno di iniziative che abbiano un futuro. Dal canto suo, infine, l’assessore Gabrielli ha ricordato come il professor Capotosti abbia "lasciato un segno importante, capace di dar vita a generazioni di giuristi che hanno imparato da lui. Il suo legame con San Benedetto è altrettanto chiaro: in tempi recenti mi è stato raccontato che nel suo ufficio romano della Corte costituzionale, conservava una foto di pescatori che lavoravano le reti. Qui, nella riviera che gli ha dato i natali".

g.d.m.