"Nasceranno tifosi della Samb"

Il rinnovo della società, la campagna acquisti, la conquista delle prime posizioni in campionato e i festeggiamenti per il centenario della nascita: è stato un anno pieno e felice per la Sambenedettese, che dopo un periodo di sorte altalenante torna a sperare in un futuro radioso, grazie al presidente Vittorio Massi, alla collaborazione con il sindaco Antonio Spazzafumo e il main sponsor Sideralba. E il 2023 non poteva che chiudersi con un gesto simbolico che guarda all’orizzonte, ai nuovi tifosi della Samb, con lo scopo di creare e rigenerare una comunità in continuo divenire. Ieri mattina infatti il patron dell’U.S. Sambenedettese ha presentato una nuova iniziativa in collaborazione con l’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ e chiamata ‘E’ nato un tifoso della Samb’: questa prevede che la società rossoblu doni, nell’arco del 2024, dei simpatici completini a tutti i nuovi nati presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ diretto dal dottor Andrea Chiari. Un modo originale e creativo per avvicinare il mondo dello sport alla sanità, con l’attenzione rivolta agli utenti più piccoli per accoglierli con gioia. "E’ con particolare piacere che ho accolto l’iniziativa della Unione Sportiva Sambenedettese – commenta la dottoressa Natalini, direttrice Ast Ascoli – in un momento in cui il calo demografico è un problema da sottolineare, è necessario comprendere il valore positivo delle relazioni, in particolare quelle legate alla partecipazione alla vita della comunità, alla costruzione di forme di convivenza tra gruppi diversi e allo sviluppo di forme di responsabilità".

L’idea è già stata adottata da altre società calcistiche, come l’Atalanta, e mira a trasformare la Samb in una grande famiglia di cui chiunque può far parte. Entusiasmo ed inclusione sono le parole chiave con cui Massi intende potenziare il progetto calcistico di cui è a capo. I kit includeranno un body, un cappellino e un bavaglino. La prima ‘ondata’ rossoblu prevede la donazione all’ospedale di 700 kit, a cui andranno ad aggiungersene di nuovi per ogni nuovo nato al nosocomio di San Benedetto. "Con questa collaborazione vogliamo far sì che lo sport entri in ospedale – queste sono le parole del presidente Vittorio Massi – simpaticamente ogni bimbo nascerà tifoso della Samb, in un’ottica condivisa sulla stretta correlazione tra sport e salute, sono questi i valori che dovrebbero ispirare il lavoro che ogni giorno viene svolto, iniziando dalle piccole grandi cose".