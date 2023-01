’Nascere’, successo a Massignano

Il racconto autobiografico "Nascere" di Emilia Ciarrocchi, presentato nella sala Consiliare del comune di Massignano, ha riscosso un grande successo. Si è trattato di una ri-presentazione poiché la prima volta il racconto fu letto, in ottobre, durante la premiazione del Concorso letterario di prosa e poesia. Il sindaco Massimo Romani, in quella circostanza, ne rimase colpito ed ha chiesto a Emilia di riproporlo in una serata del periodo natalizio, arricchendola con immagini e filmati degli anni 5060. Il lavoro di montaggio delle immagini e filmati è stato realizzato da Luigi Marzetti. "Il paese descritto da Emilia di quegli anni è diverso da quello attuale che è profondamente cambiato – ha affermato il Primo cittadino –. Oggi quel mondo non esiste più, pertanto bisogna guardare ai valori del passato con lo sguardo proiettato al futuro". Emilia nel corso dell’esposizione del racconto è stata coadiuvata da Luca Ciarrocchi (voce narrante).