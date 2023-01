Ascoli, che sorpresa dalle culle: le nascite sono aumentate

Ascoli, 3 gennaio 2023 – Con 523 parti nel 2022 , l’unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia dell’ospedale ‘Mazzoni’ diretta da Giampiero Di Camillo conferma il trend in crescita delle nascite degli ultimi anni al nosocomio ascolano. Un dato in controtendenza rispetto a quello nazionale in quanto sulla base dei dati Istat in Italia la denatalità è proseguita anche nel 2022.

Fino a ieri al ‘Mazzoni’ non era nato ancora nessun bimbo nel 2023. L’ultimo fiocco del 2022 è stato invece rosa: alle 23.52 di sabato 31 dicembre è venuta alla luce Anna Fanesi, figlia del sindaco di Castorano Graziano Fanesi e di Maria Chiara D’Angelo. Una splendida bimba di 3,6 chilogrammi che ha fatto trascorrere un San Silvestro alternativo e pieno di gioia alla sua mamma e al suo papà. Anna è stata la 523esima nascita del 2022 al nosocomio ascolano dove l’andamento, come detto, è in salita: nel 2021 i parti sono stati infatti 511 con 516 nascite (alcuni sono stati gemellari), mentre nel 2019 i parti erano stati 496 con 504 nascite.

Il confronto – così come ha più volte sottolineato lo stesso Di Camillo – non può essere fatto con il 2020 perché nel corso di quell’anno, a causa del Covid-19, i reparti di ginecologia e ostetricia di Ascoli e San Benedetto sono stati accorpati e dunque il conteggio delle nascite risulterebbe non veritiero per il capoluogo.

La crescita, dunque, si può vedere facendo un raffronto tra il 2019, il 2021 e il 2022. Ascoli tiene dunque botta al calo delle nascite che sta interessando l’Italia intera. Non che i numeri, nel capoluogo Piceno, parlino di una crescita significativa, ma hanno comunque mostrato una, pur se piccola, risalita. Il 2022 come il 2021 si sono infatti chiusi con un bilancio positivo, che allontana lo spauracchio della soglia dei 500 parti sotto i quali occorre non andare per allontanare la possibilità di una chiusura del punto nascite.

Più volte, negli anni, si è parlato di questo pericolo, ma fortunatamente è stato sempre scongiurato. Si tratterebbe, del resto, di una grave perdita per un nosocomio di capoluogo. E chiude in ’attivo’ anche il reparto del Madonna del Soccorso: nel 2022 ci sono stati 661 parti, 10 in più rispetto all’anno precedente.

Intanto, comunque, deve essere ancora bandito il concorso per il primariato dell’unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Ascoli. Giampiero Di Camillo è infatti il facente funzione. L’auspicio, dunque, è che il 2023 porti anche alla nomina di un primario per un reparto così importante, fino ad ora diretto egregiamente dallo stesso Di Camillo che potrebbe diventare anche, se deciderà di prendere parte al concorso, il nuovo direttore.