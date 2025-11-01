Nascondevano chili di droga. Scattano i domiciliari per i giovani

Hanno ottenuto gli arresti domiciliari i due giovani ascolani arrestati lo scorso 8 ottobre dagli agenti della squadra mobile della Questura di Ascoli perché trovati in possesso di un importante quantitativo di sostanze stupefacenti. E’ stato infatti accolto dal tribunale del Riesame di Ancona il ricorso presentato dai loro legali, avvocati Massimo Comini e Alessio Giammarino; per cui il 18enne e il 19enne torneranno nelle rispettive abitazioni con l’applicazione del braccialetto elettronico. Lo scorso 8 ottobre, a metà pomeriggio, i poliziotti hanno avuto la soffiata su un movimento strano a Porta Cappuccina riguardante un ingente quantitativo di droga. Si sono recati nel posto indicato e hanno visto i due giovanissimi che trascinavano una grossa valigia, evidentemente molto pesante, che hanno lasciato nell’atrio interno.

Dieci minuti dopo, il 18enne si è allontanato con un monopattino. Dopo altri 10 minuti anche il 19enne è uscito dall’edificio. A quel punto i poliziotti hanno fermato i due e sono entrati nel locale dove era stata nascosta la valigia. Quando l’hanno aperta, al suo interno hanno rinvenuto lo stupefacente: 28 chili di hashish diviso in panetti, 10 grammi di cocaina, una busta contenente 57 grammi di marijuana, 59 sigarette elettroniche contenenti ognuna un grammo di olio di cannabis.

Il considerevole quantitativo di droga sequestrata è tale da dedurre che fosse destinato all’attività di spaccio, ma anche che i due non possono aver fatto tutto da soli. In occasione dell’udienza di convalida dell’arresto non hanno però voluto rispondere alle domande del giudice.

p. erc.