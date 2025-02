Nastro blu sulle bandiere del palazzo comunale. Così Cupra ha detto ’No al bullismo’

Il comune di Cupra Marittima ha aderito alla Giornata Mondiale contro il Bullismo e il Cyberbullismo che si celebrata ieri. Per l’occasione, accogliendo la proposta di alcuni cittadini, l’Amministrazione ha inteso sensibilizzare la comunità sugli effetti devastanti di offese, insulti, derisioni e violenze fisiche, che colpiscono soprattutto chi non sa o non può difendersi. Gli adulti devono essere consapevoli che l’esempio che offrono è più potente delle parole: quanto spesso, senza volerlo, trasmettiamo messaggi violenti o di disprezzo? Il bullismo è una forma di violenza che va fermamente contrastata e denunciata. Per questo, ieri, l’Amministrazione comunale ha appeso un nastro blu sulle bandiere del Palazzo Comunale (blu, colore di Telefono Azzurro) per dire ’no al bullismo’. Gli amministratori hanno inviato anche le scuole, le associazioni e le attività commerciali a esporre un nastro blu come segno di adesione a questa giornata.