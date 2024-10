Nastro da tagliare per il nuovo piano del parcheggio

Sabato alle 11, in via del Mattatoio a Monteprandone ci sarà l’inaugurazione del piano -1 del parcheggio Capoluogo. L’intervento è consistito nella realizzazione di un intero piano con 23 nuovi posti auto, di cui uno per diversamente abili; nella riqualificazione degli spazi interni; nella realizzazione della segnaletica orizzontale per i percorsi pedonali e per le indicazioni degli stalli dei parcheggi e del nuovo vano ascensore che collegherà il piano nuovo con quello già esistente. A completamento dell’opera è stata realizzata la viabilità a servizio dei livelli 0 e -1, un camminamento esterno di raccordo tra i due piani del parcheggio, il nuovo impianto di illuminazione, la regimentazione delle acque meteoriche. E’ stata sistemata, inoltre, la vegetazione esterna ed è stato dotato il piano delle necessarie attrezzature antincendio. E’ stata, altresì, realizzata la nuova segnaletica orizzontale e verticale in via del Mattatoio con nuovi stalli. La progettazione è stata curata dall’architetto Danilo Spinozzi dello Studio B3 di Grottammare, mentre i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Malavolta A.&C. di San Benedetto per un importo di 380.000 euro di fondi comunali.