Nastro Rosa, il Cns vince un’altra tappa

Il Circolo Nautico Sambenedettese festeggia per la seconda volta al Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025: l’equipaggio formato da Alberto Palmieri e Giacomo Sabbatini, infatti, ha vinto la settima tappa, da Trapani a Cagliari, precedendo le imbarcazioni delle Fiamme Gialle e dei turchi di Goztope Yalken. È stata una vittoria del cuore – ha dichiarato il direttore dell’area vela del Circolo Nautico Sambenedettese, Andrea Novelli – molto combattuta fino a pochi metri dall’arrivo e ottenuto con grande professionalità dai nostri ragazzi. Abbiamo tempo per mostrare ancora tutto il nostro valore al Nastro Rosa Tour". Soddisfatta anche la vicepresidente del Circolo Nautico Sambenedettese, Laura Cennini: "Questo successo conferma la qualità del lavoro che stiamo portando avanti da anni. Siamo orgogliosi di rappresentare San Benedetto del Tronto in una competizione di così alto livello, con giovani che uniscono passione e competenza, come hanno fatto tutti gli equipaggi che hanno partecipato fino ad ora. Il nostro impegno nella vela continua a dare frutti importanti". Il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025 ora prosegue con la tappa di La Maddalena, per concludersi il 13 luglio a Genova.

