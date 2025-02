“Così è nata la Fondazione Sambenedettese”

San Benedetto (Ascoli), 7 febbraio 2025 – Vittorio Massi ha ufficializzato la nascita della Fondazione Sambenedettese, un progetto pensato per dare un contributo concreto alla comunità. L’idea, anticipata nei mesi scorsi, si è trasformata in realtà con l’obiettivo di promuovere iniziative in ambito sociale, sanitario, culturale e di sviluppo locale.

“Dalla mia comunità ho ricevuto tanto e con gratitudine ho deciso di realizzare un’opera che possa essere un’opportunità per il territorio ed in particolare per i giovani” ha spiegato Massi. Il primo intervento della Fondazione è una donazione all’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli per l’ospedale di San Benedetto. L’aggiornamento del software della risonanza magnetica cardiaca, dal valore di 50.000 euro, permetterà diagnosi più precise e rapide. “Presentiamo questa iniziativa allo stadio perché da qui è partito tutto, per la volontà di trasformare l’entusiasmo dei sambenedettesi in qualcosa di concreto che, sulla base dell’unione tra le persone che ogni domenica intorno alla Samb, possa portare qualcosa di positivo alla vita del territorio” ha dichiarato il notaio Maria Elisa D’Andrea, membro del Cda e moglie del presidente Massi. Nel Cda c’è anche Marco Perosa: “Mi ha colpito un aspetto di Vittorio – ha spiegato –. Il senso di gratitudine nei confronti di questa città che lo contraddistingue. Un sentimento che muove le cose e che sposta gli animi e fa abbassare le barriere. Mi sono immediatamente sentito coinvolto in questa fondazione perché ho notato entusiasmo, passione, cura e attenzione. Un’opera di questo tipo è un’opera da visionari”.

La Fondazione, pur nata dall’esperienza della Sambenedettese Calcio, è un organismo autonomo che vuole aggregare la società civile per creare opportunità concrete. Avrà una struttura organizzativa composta in gran parte da volontari e organizzerà tavoli di lavoro su temi strategici come sanità, giovani, impresa e sviluppo territoriale. Coinvolgerà il Terzo Settore, le imprese e la Pubblica Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione è composto da Vittorio Massi, Maria Elisa D’Andrea, Vittoriana Piergallini e Marco Perosa. Il Comitato filantropico comprende Laura Benedetto, Maurizio Compagnoni, Maristella Lupo, Elisabetta Marcelli, Alfredo Fioroni, Francesco Bovara, Fausto Massi, Laura Capecci e Michela Mercuri. Sandrino Caioni è stato nominato per l’Organo di controllo. Un contributo speciale è arrivato da Maristella Lupo, che ha donato una prova d’autore del monumento al Gabbiano Jonathan Livingston, opera del padre Mario.