Natale a Porto Sant'Elpidio: eventi, pista di ghiaccio e mercatini

Oggi prende il via il Natale a Porto Sant’Elpidio e la serie di iniziative che toccheranno tutti i quartieri. Intanto, funzionerà la pista di ghiaccio in Piazza Garibaldi dove, alle ore 16,30, ci sarà anche un’ospite d’eccezione: la campionessa di pattinaggio Katarina Kalcheva.

Dalle 10 fino a sera, in via Battisti, ci sarà il mercatino di Natale a cura della Pro Loco. A partire dalle ore 16, in via Principe Umberto (e per tutti i sabati di dicembre), spazio al divertimento per i bambini con Juego (ingresso libero).

Dalle 16,30, c’è l’Open Day de La Piccola con saggi di danza e street art. Alle ore 18, a cura di Lagrù Ragazzi, apertura della casetta di Babbo Natale. E sempre alle 18, scatta la serie di accensioni degli alberi di Natale in tutti i quartieri della città: si comincia con quello di Piazza Garibaldi, con la musica dell’Lc Christmas Trio.

Altri alberi di Natale saranno accesi oggi alle ore 17, a Cretarola e alle 19,30 alla Faleriense; domani, alle ore 17, a Fonte di Mare; alle ore 18, alla Corva e alle ore 21 (davanti alla Ss Annunziata), mentre lunedì, alle 19,45, sarà la volta di quello di Marina Picena.

Stasera, al Teatro delle Api, ore 21,15, Akemda Gospel Italian Singers, canti gospel natalizi a cura della Pro Loco, dirige il maestro Francesco Finzo, partecipa anche Aka Prince. Ingresso libero.