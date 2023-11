Natale a teatro, aperte le iscrizioni per partecipare all’undicesima edizione

Fino a venerdì 24 novembre si possono sottoscrivere gli abbonamenti per partecipare alla XI edizione di "Natale a Teatro", la stagione di spettacoli per bambini e famiglie nel periodo natalizio. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale e da "Proscenio Teatro" si terrà dal 3 dicembre al 7 gennaio 2024. Gli organizzatori fanno sapere che è stata lanciata un’offerta promozionale a favore di tutte le Associazioni della Città, proponendo condizioni ancor più vantaggiose di quelle che già sono state messe in atto. Il biglietto d’ingresso è stato fissato in 6,50 euro, se l’associazione si organizza e prenota un numero minimo di dieci persone il costo scenderà a 5,50. Per usufruire dell’offerta basta prenotarsi telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30: 0734.440348, in altri orari 335.5268147.