Natale a teatro, biglietti in vendita

È ancora estate ma già si pensa a Natale. Proscenio Teatro, propone, a chi acquista subito i biglietti per la XI edizione di "Natale a Teatro", al Delle Energie di Grottammare, prezzi vantaggiosi. La rassegna di spettacoli per bambini e famiglie, ha già aperto le sottoscrizioni degli abbonamenti, fino alle ore 12 di venerdì 24 novembre. Da martedì 28 novembre sarà possibile acquistare anche il biglietto per il singolo spettacolo. Abbonarsi da oggi conviene più che in passato, perché da quest’anno l’acquisto dei biglietti singoli sarà on line con un diritto di prevendita di 1 euro su ciascun tagliando. Il costo del biglietto, fissato a € 6,50 ne costerà € 7,50. Abbonandosi il costo si abbatte a € 5,50 per ciascun spettacolo, e il tagliando potrà essere, eventualmente, ceduto a qualsiasi altra persona non essendo nominale. Aperti dal lunedì al venerdì, ore 9 - 13,30, altri orari tel. 335 5268147.