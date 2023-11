Natale, dietrofront per il mercato: trasloco a metà in via Kennedy per accontentare gli ambulanti

Ascoli, 21 novembre 2023 – Trasferimento del mercato ambulante in occasione delle festività natalizie: il sindaco Marco Fioravanti, con ordinanza firmata ieri, ha disposto per gli ambulanti che il mercoledì e sabato mattina espongono in piazza Arringo lo spostamento temporaneo, alcuni giorni in piazza del Popolo, e quando quest’ultima è occupata da altri eventi, in via Kennedy.

La decisione di non mandarli nel quartiere di Porta Maggiore per tutto il periodo in cui nella piazza del municipio c’è il villaggio di Natale, è stata presa dal primo cittadino – così come si legge nell’ordinanza - ‘considerata l’esigenza di contemperare l’interesse pubblico con l’interesse imprenditoriale e economico degli operatori economici’. Dunque, in alcune mattinate saranno con i loro banchi nel salotto cittadino, in altre in via Kennedy. Il trasferimento avverrà a cominciare da domani, giorno di mercato, fino al prossimo 10 gennaio.

"Ho deciso in questo modo – spiega il sindaco Marco Fioravanti – per andare incontro alle esigenze un po’ di tutti: dei residenti che frequentano il mercato, dei commercianti che vogliono il mercato in centro e anche degli ambulanti stessi. Inoltre, affollando via Kennedy si crea anche un problema logistico nel quartiere di Porta Maggiore. Per questo motivo ho emesso questa ordinanza e quando sono previsti degli eventi in piazza del Popolo, di volta in volta emetterò un’ordinanza per spostare gli ambulanti in via Kennedy così da lasciare il salotto cittadino libero".

Il calendario: il 22 novembre in piazza del Popolo, il 25 novembre in viale Kennedy, il 29 novembre, 2 e 6 dicembre in piazza del Popolo, il 9 dicembre in viale Kennedy, il 13, 16, e 20 e 23 dicembre in piazza del Popolo, il 27 e 30 dicembre e il 3 gennaio in viale Kennedy, il 10 gennaio in piazza del Popolo. E ancora, come si legge nell’ordinanza, il Comune dispone "nei giorni in cui il mercato di piazza Arringo è in piazza del Popolo, dalle 6 alle 14.30, la rimozione di tutte le occupazioni di suolo pubblico di tutte le attività insistenti in piazza del Popolo, compreso il tratto di intersezione tra corso Mazzini e via D’Ancaria" e che "gli operatori del mercato ortofrutticolo del chiostro di San Francesco per tutto il periodo di installazione delle luminarie, dal 20 novembre al 20 gennaio, saranno collocati sotto il loggiato del chiostro".