Natale, tutti gli eventi in programma

Ammontano a 167.425 euro le risorse stanziate per il cartellone natalizio approvato ieri in giunta. Tra i vari appuntamenti spunta anche uno show di Gene Gnocchi e ben cinque villaggi natalizi, mentre resta irrisolto il rebus del concerto che avrà luogo il 31 dicembre, per via degli alti costi da affrontare. Si parte con le 12 uscite di ‘Babbo Natale e Nataline itineranti’ (dal 412 al 71) per il centro e Porto d’Ascoli, l’animazione ecosostenibile del ‘Legnogiocando – Ludobus’ del 2, 10 e 23 dicembre 2023 e del 7 gennaio 2024 in piazza Matteotti. Si passa alle 23 uscite di animazione de ‘Gli amici di Babbo Natale’ (dal 412 al 71) per le vie di San Benedetto e Porto d’Ascoli, con artisti circensi, giocolieri, mangiafuoco e trampolieri. Sono invece 11, le uscite degli zampognari dell’’Animazione natalizia itinerante’ e 10 quelle degli ‘Spettacoli itineranti’, fra il 7 dicembre e il 10 gennaio. Il ‘Circo Orfei’ (dal 712 al 1712) andrà in scena, senza animali, all’ex Bocciofila, mentre ‘La Casa di Babbo Natale’ sarà in via Turati dal 10 dicembre al 7 gennaio, con il consueto arrivo di Babbo Natale in treno e l’Animazione ed intrattenimento della Sun Events, in piazza Nilde Iotti il primo giorno. Il 14 dicembre il Concordia ospiterà lo spettacolo di Gene Gnocchi, mentre al Palariviera, il giorno successivo, andrà in scena lo spettacolo ‘Salvo, storia dell’Arma e di un eroe’.

La Lega Navale mette sul piatto il ‘Babbo Natale vien dal mare’, previsto per il 16 dicembre al piazzale Pinguino, invece la Festa dello Sport e dell’Amicizia si terrà al Palaspeca il 17 dicembre. Un concerto di Giuseppina Piunti è in programma per il 22 dicembre in sala consiliare, e i ‘Babbo Natale in moto’ per il 2312 per la città. Le band giovanili di ‘Montebello Live’ si esibiranno il 2, 9, 16 e 23 dicembre, mentre i JP & The Soul Voices il 27 al Concordia. La Corale Polifonica suonerà alla chiesa Crito Re il 2812, e il ‘Natale al Borgo’ rimarrà al Paese Alto fra il 29 e il 30 dicembre. Il concerto di fine anno, a cura della Gioventù Musicale, è previsto per il 30 dicembre al Palariviera. Tra i villaggi natalizi figura quello del Rotaract (212, piazza Salvo D’Acquiso), Novart (912, Madonna del Suffragio), Antoniana Eventi (1012 al parco Wojtyla), Torre Guelfa (2212 al parco Ristori), e Sun Events (dal 2612 al 61 al Paese Alto). In conclusione, va citato anche il ‘Teatro dei burattini’ (3 e 4 gennaio in viale Moretti), il concerto di ‘Ancora in Coro’ (5 gennaio al Palariviera) e la ‘Maratonina dei Magi’ del 6 gennaio.

Giuseppe Di Marco