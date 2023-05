Natalini al vertice dell’Ast C’è Capalbo fino a luglio

E’ Nicoletta Natalini, modenese, il primo direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. La giunta regionale ha provveduto ieri pomeriggio alla nomina dei direttori delle cinque Ast marchigiane. Gli altri quattro sono: Nadia Storti per l’Ast di Pesaro e Urbino, Giovanni Stroppa per l’Ast di Ancona, Daniela Corsi per l’Ast di Macerata, Gilberto Gentili per l’Ast di Fermo. I direttori generali sono stati scelti da una lista di 30 idonei, selezionati da una apposita commissione che ha valutato i titoli e gli esiti di colloqui di circa 90 candidati. Attualmente – fa sapere la giunta regionale - "i direttori Stroppa e Natalini sono incaricati fuori regione e dunque assumeranno l’incarico dal 17 luglio al fine di consentire il completamento delle dovute procedure. Per questo l’esecutivo di palazzo Raffaello ha contestualmente nominato Nadia Storti commissario straordinario dell’Ast di Ancona e Maria Capalbo commissario straordinario dell’Ast di Ascoli, a decorrere da domani primo giugno fino al 16 luglio".

Dopo la laurea in medicina e chirurgia nel 1992 all’università di Modena e Reggio Emilia, Nicoletta Natalini si è specializzata in medicina legale e delle assicurazioni e, successivamente, in igiene e medicina preventiva. Nel 2017 ha conseguito il certificato di formazione manageriale necessario per svolgere la funzione di direzione sanitaria. Dopo la lunga esperienza all’azienda Usl di Modena dove ha acquisito competenze nell’ambito delle cure primarie, dell’assistenza domiciliare, delle cure palliative e della medicina legale, la Natalini ha ricoperto l’incarico di direttore facente funzioni dell’ospedale di Carpi, passando alla direzione del distretto ovest all’azienda Usl di Ferrara. Nel febbraio 2018 è stata nominata direttore sanitario dell’azienda Usl di Ferrara, dove ha coniugato le competenze maturate sia in ambito ospedaliero che territoriale, occupandosi, tra le altre cose, della riorganizzazione della rete ospedaliera e dello sviluppo delle case della salute. A luglio del 2020 è stata nominata direttore sanitario dell’azienda Usl Irccs di Reggio Emilia. Dunque, dopo la parentesi del commissariamento, prima con Vania Carignani e successivamente con Roberto Grinta, Nicoletta Natalini è il primo direttore dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli nata, come le altre quattro regionali, il primo gennaio 2023. Un compito non facilissimo quello che l’ aspetta vista la situazione dell’Ast picena per via delle attuali tensioni sindacali. La nomina era comunque molto attesa in quanto è fondamentale, in questo momento, la presenza di una figura, come quella di un direttore, che si presuma possa rimanere abbastanza a lungo per risolvere le tante problematiche che affliggono la sanità picena. Lorenza Cappelli