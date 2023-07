Natalini e l’incontro coi sindacati "Si metterà le mani nei capelli"

"La contrapposizione politica che c’è in questo territorio, l’incapacità della nostra classe politica di fare sinergia a tutela della sanità, è emblematica. Quella che era la cenerentola delle Marche continua a rimanere tale". Parole, queste, di Giorgio Cipollini della Cisl, in un momento, l’ennesimo, in cui i due ospedali Piceni soffrono pesantemente la carenza di personale, soprattutto infermieri e operatori socio sanitari, con importanti ripercussioni negative sull’offerta dei servizi ai cittadini.

Il prossimo 8 agosto la Rsu dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli avrà il primo incontro con il nuovo direttore generale Nicoletta Natalini. "Quando rappresenteremo alla nuova direttrice tutte le criticità che ci sono in questo territorio – continua Cipollini – si metterà le mani nei capelli. La Natalini avrà un compito arduo, o sarà nelle condizioni, con l’intervento della giunta regionale, di riequilibrare le risorse del personale, o l’autunno che si prospetta sarà caldissimo dal punto di vista della sanità". E proprio a proposito di personale, le organizzazioni sindacali tutte si augurano che l’Ast di Ascoli attinga dalla graduatoria del concorso per Oss, figura molto carente nei nosocomi Piceni, prima che la stessa scada ad agosto. "C’è una carenza forte di infermieri e di Oss – conferma Cipollini –. L’Asur all’Ast di Ascoli ha tolto 1 milione e 800mila euro per il personale e dunque, di fatto, l’azienda non è in grado di poter assumere perché non ci sono i soldi. Abbiamo chiesto di utilizzare quella graduatoria, ma la Natalini ha delle grosse perplessità per mancanza di fondi. Questa, però, è l’ultima occasione che ha l’Azienda sanitaria territoriale di prendere Oss. Altrimenti, poi, non ci saranno più graduatorie valide. Auspichiamo, dunque, che il direttore, con un gesto di coraggio, scorra quella graduatoria per prenderne almeno una decina. Se non lo farà ne subiremo le gravi conseguenze nel prossimo futuro". Chiede assunzioni immediate di Oss anche l’Usb. "A nome delle migliaia di idonei della graduatoria del concorso Oss in scadenza nei primi giorni di agosto – dice Mauro Giuliani –, chiedo come sia possibile che, vista la drammatica condizione nella quale versa la sanità pubblica regionale dovuta alla carenza di personale, non si proceda ad assumere speditamente, e non con il contagocce come fatto fino ad ora, attingendo dalla graduatoria in essere".

Lorenza Cappelli