Natalini cerca la ricetta per l’Ast: "Personale e liste d’attesa, il piano"

Ascoli, 29 settembre 2023 – Da tre mesi al comando dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli in qualità di direttore generale (è stata nominata a fine maggio dalla giunta regionale ed è in carica dal 17 luglio), Nicoletta Natalini in quasi novanta giorni di mandato è riuscita a togliere un po’ di polvere laddove era poggiata da tempo. Ha sbloccato, ad esempio, annose richieste di carattere sindacale. Mentre per altre questioni, altresì importanti, chiede, comprensibilmente, ulteriore tempo: dalle lunghe liste d’attesa per alcuni tipi di interventi chirurgici (non urgenti) fino ai primariati vacanti.

Direttrice quale è stato il primo problema che ha risolto non appena è arrivata?

"Il pagamento delle indennità ai lavoratori. Erano oltre tre anni che non prendevano le indennità aggiuntive che gli spettavano, e tenuto conto che uno ci conta sullo stipendio che è abituato a ricevere regolarmente, ho pensato che fosse uno dei temi principali su cui lavorare".

Oggi com’è il rapporto tra lei e la delegazione trattante di parte sindacale?

"Penso che ognuno abbia il suo ruolo. E dunque, anche un atteggiamento battagliero da parte dei sindacati lo ritengo insito nel loro ruolo. L’aver firmato l’accordo che prevede il pagamento di tutte le indennità passate, ci permette di andare avanti per il 2023 in modo più costruttivo. Nei miei confronti li vedo disponibili e spero che, il fatto di aver trovato una direzione che li ascolti e che in poco tempo abbia chiuso questione annose, rappresenti veramente un segno di cambiamento".

I sindacati sostengono che negli ospedali del Piceno ci sia carenza di infermieri e comunque di personale del comparto, lei invece sostiene che ce ne sia in esubero…

"Nel Piano del fabbisogno triennale di questa Ast c’è un numero di figure del personale del comparto rispetto al quale sto pagando quasi 120 stipendi in più. Non dico che sono troppi, ma di più del numero indicato nel piano del fabbisogno. Ora che è arrivato il direttore delle professioni sanitarie (Gelati ndr ) potrò stabilire se servono tutte, se devo modificare il piano del fabbisogno, o se devo riallinearmi a quello che era stato stimato da chi c’era prima di me. Nel frattempo ho rinnovato i tempi determinati, scaduti il 15 settembre, fino al 31 dicembre, e rinnoverò anche alcuni di quelli che scadono il 30 settembre".

P er i primariati vacanti, ginecologia, radiologia e medicina, si procederà a breve con i concorsi?

"Nella legge regionale c’è scritto che il numero dei primariati non può crescere. Quello che ho è il massimo che posso avere, ma all’interno posso organizzare l’azienda come voglio. Ma mentre per alcuni primariati può essere scontato che siano da rinnovare, per altri no. Sulla futura organizzazione di ginecologia e ostetricia, ad esempio, ci devo pensare".

Ci sono pazienti in lista da mesi per alcuni tipi di interventi chirurgici. Come è oggi la situazione?

"Il numero di sedute operatorie deve essere distribuito equamente tra le specialistiche. Ma le liste d’attesa hanno classi di priorità: se ho unità operative con pazienti con patologie che possono essere operate in 180 giorni devo dare più sale operatorie a chi ha pazienti che invece devono essere operati in 60 giorni. In tutto questo gli anestesisti non sono aumentati, anche se abbiamo messo a disposizione, su indicazione regionale, una quota di denaro per pagare le sedute aggiuntive".