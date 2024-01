Natalino Mori eletto cittadino dell’anno

Natalino Mori, fondatore e amministratore del consorzio Transadriatico Tramsport and Logistic, vice presidente nazionale della Fai Autotrasporti, ma anche fondatore della discoteca Ghibli, che molti anni ha fatto ballare generazioni di giovani e che per anni è stato il punto di riferimento dei cabarettisti nel centro Italia, è il Grottammarese dell’anno 2023. La Transadriatico è leader a livello nazionale nel settore della logistica, prima azienda di trasporti marchigiana e seconda in Italia nel settore dei carburanti e delle merci pericolose, con oltre 400 camion nella sua flotta. La commissione, composta dal sindaco Rocchi, il vice sindaco Lorenzo Rossi, Tullio Luciani ideatore dell’iniziativa, il presidente della Lido degli Aranci Ciarrocchi, personaggi della cultura come Giarmando Di Marti ed altri membri, ha motivato così, la decisione: "Per aver unito e rappresentato tanti piccoli artigiani della logistica, tutelandoli dalle difficoltà del libero mercato internazionale, tanto da rivestire il ruolo di vice presidente nazionale di Fai, Federazione Autotrasportatori Italiani, la più grande associazione di categoria del Trasporto e della Logistica con oltre 20.000 aziende iscritte e membro del Comitato Esecutivo di Conftrasporto".

"Per aver mostrato sempre un’attenzione speciale alla sostenibilità ambientale e all’innovazione tecnologica tanto da aver ottenuto nel 2023 il Premio Nazionale per l’Innovazione Smau per il proprio sistema di programmazione e tracciamento satellitare che consente la misurazione e la riduzione preventiva della CO2 prodotta dai propri mezzi. Per aver scelto di continuare a espandere un’impresa che opera dal Trentino alla Sicilia proprio nella sua città, investendo a Grottammare su un nuovo sito produttivo".

La premiazione avverrà all’interno dello spettacolo ’Una rotonda sul mare’ che si terrà sabato prossimo alle ore 21,15 al teatro delle Energie. La presentazione è affidata a Manuela Cermignani e Andy Bellotti con ospiti d’onore i ’New Tralls’. Parte dell’incasso della serata sarà devoluto all’Ail di Ascoli. Si tratta della XXV edizione, come ha evidenziato il sindaco Alessandro Rocchi, iniziativa che non è stata sospesa neppure in tempo di Covid. A Natalino Mori sarà consegnata un’opera della pittrice grottammarese Carina Pieroni che su tela antica ha rappresentato le peculiarità della città di Grottammare: Papa Sisto V, Pericle Fazzini, le Logge di piazza Peretti e la Chiesa di Santa Lucia.

Marcello Iezzi