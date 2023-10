Nati per Leggere al parco di via del Sole

A Castorano, si terrà oggi, alle 17, nel parco di via del Sole (in caso di maltempo in biblioteca), l’appuntamento dell’associazione Nati per Leggere. Viene proposto, gratuitamente, alle famiglie con bambini fino ai 6 anni, attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i figli.