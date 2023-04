‘Nati per leggere’ Ecco le ventisette nuove volontarie

Ecco le 27 nuove volontarie di ‘Nati per leggere’: l’iniziativa ora può contare su ‘ambasciatrici della lettura a bassa voce’ appositamente formate. La rete di comunità di ‘Nati per Leggere’ (Npl) si arricchisce di nuove ambasciatrici della lettura a bassa voce. Da sabato scorso infatti il comune di San Benedetto può contare sulla preziosa collaborazione delle 27 corsiste che hanno appena concluso la formazione gestita dal Centro per la Salute del Bambino di Trieste e finanziata dall’assessorato alla cultura e che sono adesso abilitate a operare sul territorio nell’ambito del programma socioeducativo Npl. Dopo una prima fase di didattica a distanza, il corso si è concluso con un’intera giornata di lezione nella biblioteca ‘Lesca’ curata da Elena Carrano, neuropsicomotricista dell’età evolutiva, scrittrice, attrice e regista teatrale, coordinatrice del programma Npl nella provincia di Macerata, e da Laura Olimpi, pediatra di famiglia ad Ascoli Piceno, vincitrice nel 2014 del premio nazionale ‘Nati per leggere’ come miglior pediatra promotore della pratica della lettura condivisa in famiglia. Presenti anche l’assessore alla cultura Lina Lazzari e le referenti locali: la pediatra Aurora Bottiglieri e la bibliotecaria Barbara Domini.