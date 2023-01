Nati per leggere Via al corso di formazione

Il Comune ha deciso di organizzare un corso di formazione per coloro che vogliono diventare operatori volontari del programma ‘Nati per leggere’ (Npl): nata nel 1999 e promosso dall’Associazione Culturale Pediatri (Acp) dell’Associazione Italiana Biblioteche (Aib) e del Centro per la Salute del Bambino (Csb), l’iniziativa mira a diffondere la pratica della lettura in famiglia fin dall’età più tenera dei bambini, concependo il momento di condivisione tra adulto e bambino come occasione per curare l’intimità tra le genitori e figli e incentivare lo sviluppo cognitivo, relazionale e sociale nel bambino. Il percorso formativo è curato dal Csb con lo scopo di diffonderne il programma, i suoi benefici e informare sulla produzione editoriale indicata per la fascia da 0 a 6 anni di vita, così come le modalità di lettura e comunicazione più efficaci in questo ambito. Il corso ha una durata complessiva di 16 ore e si svolge in due parti: la prima parte è svolta tramite la piattaforma Moodle Csb, per un totale di 8 ore di formazione a distanza tramite visione autonoma di video formativi; la seconda parte, di pari durata, è svolta invece in presenza. È richiesta la frequenza obbligatoria di tutte le ore di lezione. La partecipazione al corso è gratuita. Al corso potranno iscriversi un massimo di 25 persone e i partecipanti saranno precedentemente selezionati: tra i titoli preferenziali ci sono l’essere residenti a San Benedetto e avere un’ottima conoscenza di un’altra lingua oltre all’italiano. Al corso possono accedere solo le persone maggiorenni. L’impegno minimo nel programma è di 18 mesi. La domanda di partecipazione, disponibile online sulla pagina dedicata del sito web della Biblioteca comunale ‘Giuseppe Lesca’, deve essere presentata tramite l’apposito modello e inviata all’indirizzo mail [email protected] Il termine di presentazione è domenica 19 febbraio 2023.