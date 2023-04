Naufragio mercantile, così Rocco Orlandi diventò un eroe

Momento di particolare soddisfazione e di orgoglio per il luogotenente della Marina Militare Rocco Orlandi, in pensione, ma che per moltissimi anni ha prestato servizio nella capitaneria di porto di San Benedetto. Orlandi, il 13 aprile scorso è stato invitato a partecipare alla cerimonia per il 53esimo anniversario del naufragio della nave mercantile London Valour battente bandiera del Regno Unito, che affondò a seguito di una concomitanza di eventi catastrofici. Alla cerimonia ha partecipato l’ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale del corpo, il sindaco di Genova, del cardinale Bagnasco e le massime autorità civili e militari. Rocco Orlandi aveva solo 17 anni e fu il giovane membro dell’equipaggio della motovedetta CP 233, comandata dall’ammiraglio Telmon, che portò in salvo 26 naufraghi. Per questo, Orlandi, che ora risiede a Grottammare, fu decorato di medaglia d’argento al valor di Marina. L’episodio, avvenuto il 9 aprile del 1970, riveste un’importanza particolare, perché segna l’inizio dell’organizzazione del soccorso in mare del corpo delle Capitanerie.