Nautofono demolito a San Benedetto, così la Riviera perde un simbolo

Il vecchio nautofono di San Benedetto del Tronto verrà demolito

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 18 febbraio 2023 – Addio vecchio Nautofono. Nonostante gli sforzi, anche economici, la città di San Benedetto, in particolare la marineria, quella più romantica, deve dire addio al Nautofono, la sirena che nelle giornate e le notti di nebbia orientava i marinai in mare. Oggi ci sono i moderni Gps, ma gli amanti del mare si erano dati da fare e sembrava cosa fatta la sua salvezza.

Purtroppo, ieri è arrivata la sentenza. L’Autorità di Sistema Portuale - Adsp del Mar Adriatico Centrale ha comunicato al Comune che, nella giornata di mercoledì 22 febbraio, la ditta incaricata dalla stessa Autorità procederà alla demolizione dell’impianto situato alla punta del molo sud preposto alla segnalazione acustica in caso di nebbia.

La decisione è stata presa a seguito delle indicazioni ricevute dall’ente responsabile della struttura, Marifari Venezia della Marina Militare, circa il suo forte ammaloramento. A cura del Comune è prevista solo l’emissione di un’ordinanza che, per la durata dei lavori, interdirà l’accesso ai non addetti nell’area di cantiere, ovvero gli ultimi metri della passeggiata del molo sud. Allora vogliamo ricordare che il 14 luglio dell’anno scorso intervistammo il capitano di fregata Ferdinando Spagnuolo, comandante di Marifari dell’Adriatico da Venezia fino a San Benedetto il quale ci disse: "Stiamo valutando con i tecnici per trovare una soluzione ottimale". Evidentemente era quella di demolire l’impianto.

A seguito di un guasto tecnico, il nautofono non funziona più da diversi anni, ma gli amanti del mare, però, si sono dati da fare ed hanno raccolto 5mila euro grazie all’impegno del marittimo Pietro Ricci, di ’Nati in Adriatico’, l’imprenditore Roberto Capocasa, il Bim Tronto, il giornalista Remo Croci ed altri appassionati. C’è stato un lungo percorso al termine del quale i soldi richiesti vi erano, il nautofono sta da mesi nella sede del faro di San Benedetto in attesa di essere montato, il progetto per l’allaccio alla corrente vi era, mancava solo il cavo per l’allaccio alla rete elettrica, che era compito dell’allora amministrazione comunale.