’Navigare l’adolescenza’. Ciclo di incontri

Intelligenza artificiale, gestione del denaro e bullismo reale e virtuale sono le proposte che chiuderanno a maggio il ciclo di incontri ’Navigare l’adolescenza’ nella sala del consiglio comunale alle e 21.

L’8 maggio la psicologa Simona Moroni terrà l’incontro dal titolo ‘Uno sguardo al positivo. Sviluppo dell’intelligenza artificiale e riflessi sulla vita degli individui negli aspetti sociali ed economici’;

il 13 maggio la psicoterapeuta Federica Manucci interverrà su ‘La genitorialità supportiva: favorire le relazioni e l’uso consapevole del denaro nella vita dei figli’;

il 22 maggio: la psicologa Simona Moroni tornerà per affrontare ‘Bullismo e Cyberbullismo’ per riconoscere e affrontare un fenomeno diffuso, nella vita reale e in quella virtuale.

Gli incontri sono pensati per genitori, educatori, insegnanti e operatorie non solo.