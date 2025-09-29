Ndoj, un’ingenuità che poteva costare caro

Un’espulsione difficile da comprendere. Il centrocampista Emanuele Ndoj al Vanni Sanna l’ha fatta davvero grossa. Impossibile parlare di un peccato di gioventù che sarebbe stato anche comprensibile qualora si fosse trattato di un professionista inesperto. Il grave errore commesso da un giocatore con un certo pedigree non è passato affatto inosservato. Anzi, in un momento in cui l’Ascoli poteva farsi forte della superiorità numerica (espulso in precedenza il rossoblù Nunziatini) il 28enne ha rischiato davvero di compromettere tutto, riportando in partita un avversario con doti tecniche inferiori. Sei minuti di ordinaria follia nell’occasione più ghiotta concessa dal tecnico Tomei e dal suo vice Agostinone, chiamato a sostituirlo nelle sette complessive giornate di squalifica. Ndoj ha gettato alle ortiche la prima possibilità di tornare a dimostrare il suo valore. Nelle scelte legate alla formazione titolare, il tecnico aveva deciso di preferirlo a Corradini per andare a comporre, insieme a Damiani, la coppia di mediani schierati davanti alla difesa. Giusta la decisione di far rifiatare Milanese, autentico mattatore di questo avvio di campionato. La presenza in campo dell’ex Brescia però palesato che qualcosa non andava nel solito fluido possesso palla che aveva permesso all’Ascoli di vincere e convincere nel corso delle recenti gare disputate. Nel solito meccanismo, spesso il fraseggio finiva per rallentare o interrompersi una volta che la sfera finiva tra i piedi di Ndoj. Consentendo così alla Torres di riposizionare tutti dietro per difendere la propria metà campo. In avvio di gara, però, il mediano aveva anche sfiorato il possibile vantaggio con la spaccata di destro sugli sviluppi del primo corner. A seguire il buio.

Nell’ultima parte del primo tempo ecco arrivare le due pazzesche ammonizioni. La prima rimediata al 34’ e la seconda al 39’, quando il bianconero con il braccio sinistro eccessivamente largo era andato volontariamente a colpire Giorico al volto, mentre l’avversario stava provando a soffiargli la sfera. Una leggerezza da ragazzino che ha annullato il vantaggio numerico e ha consentito alla Torres di rimettersi in carreggiata. Fortunatamente in avvio di ripresa a siglare il gol vittoria ci ha pensato Chakir con un gran diagonale. Di certo però nel corso del cammino bisognerà cercare di far pace con i cartellini rossi.

mas.mar.